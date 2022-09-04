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Montpellier Lille: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig'de Lille, deplasmanda Montpellier'in konuğu oldu. Mücadele, Lille'in 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:03
Montpellier Lille: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 6. haftasında Lille, deplasmanda Montpellier'e konuk oldu.

Lille, mücadeleden 41' 90' Jonathan David, 57' Gomes'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Montpellier'in tek golü 20'de Wahi'den geldi. Öte yandan Montpellier'de Valere Germain, 45'te kırmızı kar görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Lille, puanını 10'a çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Montpellier ise 9 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Lille gelecek hafta deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Montpellier ise Angers'e konuk olacak.

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