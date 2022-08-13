Haberler Fransa Ligue 1 PSG Montpellier: 5-2 | MAÇ SONUCU

PSG Montpellier: 5-2 | MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi. PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 00:12
PSG Montpellier: 5-2 | MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Konuk ekibin gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan PSG, 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.

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