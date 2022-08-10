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Malang Sarr Monaco'da!

Bir dönem Fenerbahçe'nin uzun süre kadrosuna katmak istediği genç stoper Malang Sarr, Monaco'ya transfer oldu. 23 yaşındaki oyuncu Ligue 1 ekibinde bir sezon kiralık olarak forma giyecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:27
Malang Sarr Monaco'da!

Chelsea, 23 yaşındaki Fransız stoperi Malang Sarr'ı Monaco'ya kiraladı.

Bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, 2020 yazında tercihini Chelsea'den yana kullanmış ve bedelsiz olarak İngiliz ekibine imza atmıştı.

2020-21 sezonunu kiralık olarak Porto'da geçiren Sarr, geçen sezon Chelsea formasıyla 20 resmi maçta görev yaptı.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, genç savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte Chelsea'den kiralandığını açıkladı.

Malang Sarr bu transferle birlikte 2 yılın ardından Ligue 1'e geri döndü.

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