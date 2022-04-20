Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberleri: Lionel Messi gelecek sezon da Paris Saint-Germain'de kalacak!

Son dakika spor haberleri: Lionel Messi gelecek sezon da Paris Saint-Germain'de kalacak!

Son dakika spor haberleri... Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin, gelecek sezon da Fransız ekibinde kalacağı bildirildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:37
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Lionel Messi gelecek sezon da Paris Saint-Germain'de kalacak!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi'nin geleceği netleşiyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arjantinli süperstar gelecek sezon da PSG forması giymeye devam edecek.

Hakkında çıkan spekülasyonlara şaşırdığını dile getiren Messi, başkent temsilcisinden ayrılmak gibi düşüncesinin olmadığını belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenilmesinin ardından Fransız taraftarlar, Lionel Messi'ye tepki göstermişti. Yıldız futbolcu, Neymar ve Mbappe'nin de bulunduğu ve Devler Ligi şampiyonluğunun en büyük adaylarından olan PSG'nin bu kadar erken turnuva dışı kalmasının ardından taraftarın tepkisini anladığını kaydetti.

34 yaşındaki tecrübeli isim, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon çıktığı 29 maçta 8 gol atarken 13 de asist yaptı. Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Arjantinli yıldızın yeni adresinin ABD olabileceği iddia ediliyordu.

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