PSG - Reims 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Reims'i ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.
Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Marco Verratti, 62. dakikada Sergio Ramos, 67. dakikada Wout Faes (kendi kalesine) ve 75. dakikada Danilo Pereira kaydetti.
35 yaşındaki Sergio Ramos, Paris Saint Germain'deki dördüncü lig maçında ilk golünü attı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, 63. dakikada Angel Di Maria'nın yerine oyuna girdi.
Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 53'e yükseltti. Reims 24 puanda kaldı.