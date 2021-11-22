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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Olympique Lyon-Marsilya maçı oynanmayacak

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon ile Olympique Marsilya arasında oynanan derbi mücadelesi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Karşılaşmanın, oyuncuların güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle oynanmamasına karar verildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:58
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Olympique Lyon-Marsilya maçı oynanmayacak

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) çıkan olay nedeniyle durdurulan Olympique Lyon-Marsilya karşılaşmasının oynanmamasına karar verildi.

Groupama Stadı yetkilisi, hakem Ruddy Buquet'in 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.

Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.

Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği belirtildi.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olympique Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar vermişti. Oyuncular, soyunma odasına gitmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olympique Marsilya, Nice-Olympique Marsilya, Angers-Olympique Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olympique Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.



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