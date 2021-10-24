Marsilya - PSG maçı CANLI | Marsilya PSG maçı izle

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 11'inci haftasında Paris Saint Germain ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Velodrome Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmada Benoit Bastien görev alıyor. Marsilya - Paris Saint Germain mücadelesi 21:45'te başladı.
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İLK 11'LER
Marsilya: Lopez, Saliba, Caleta-Car, Peres, Rongier, Kamara, Guendouzi, Lirola, Cengiz, Payet, Milik.
Paris Saint Germain: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Veratti, Danilo, Di Maria, Messi, Neymar, Mbappe.