Strasbourg Lille 1-2 (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Strasbourg sahasında Lille'i konuk etti. 3 gol çıkan mücadeleyi Lille 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 23. ve 57. (p) dakikalarda Jonathan David kaydetti. Strasbourg'un tek golü ise 75'te Sissoko'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde 79. dakikada Thomasson direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Lille 2 maç aradan sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

Mücadeleye Zeki Çelik ilk 11'de başladı ve 63 dakika oyunda kaldı. Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu. Bir diğer temsilcimiz Burak Yılmaz ise maç kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı.

Ligue 1'in 9. haftasında Lille Marsilya'yı konuk edecek. Strasbourg ise Montpellier deplasmanında sahne alacak.