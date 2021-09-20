Haberler Fransa Ligue 1 Ve Pochettino konuştu! Messi neden oyundan çıktı?

Ve Pochettino konuştu! Messi neden oyundan çıktı?

Son dakika haberi... Fransa 1. Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain - Olympik Lyon maçının 76. dakikasında Pochettino, Lionel Messi'yi oyundan almış ve Achraf Hakimi'yi yerine oyuna sokmuştu. Messi'nin, bu kararın ardından sonraki tavrı dünya spor gazetelerinde manşetleri süslerken, Pochettino'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte Arjantinli teknik adamın o sözleri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:36
Ve Pochettino konuştu! Messi neden oyundan çıktı?

Paris Saint Germain'in Olympik Lyon ile oynadığı ve 90+3. dakikada Icardi'nin golüyle 3 puanı (2-1) hanesine yazdırdığı maça, Messi damga vurmuştu.

Lionel Messi, maçın 76. dakikasında teknik direktör Pochettino tarafından oyuna alınmış ve yerine Hakimi oyuna girmişti.

Messi'nin Pochettino'ya olan tavrı kameralara yansırken, maç sonrası tecrübeli teknik adamdan konuya ilişkin açıklama geldi.

İŞTE O SÖZLER!
Pocchettino, Marca'ya yaptığı konuşmada, "İlerleyen dönemdeki olası bir sakatlığı önlemek adına Messi'yi çıkarma kararı aldık. İlerleyen süreçte çok önemli maçlarımız var ve onu biraz korumamız gerekiyor. Bu, takım için alınmış bir karardı. Herkes çok iyi oyunculara sahip olduğumuzun farkında. İnsanların hoşuna gitsin veya gitmesin bazen böyle kararlar vermeniz gerekiyor" dedi.

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