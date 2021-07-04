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Son dakika: Cengiz Ünder resmen Marsilya'da!
Son dakika transfer haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'in yeni takımı resmen belli oldu. Son olarak Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan Cengiz Ünder, Fransa Lig 1 kulübü Marsilya ile resmen anlaştı. Öte yandan Marsilya, Cengiz Ünder transferini resmi hesabından duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 17:36 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 17:38