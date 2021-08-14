Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Messi oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi taraftarlar Lionel Messi ve Sergio Ramos'un oynayıp oynamayacağını merak ediyor.

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG'nin sahasında Strasbourg'u konuk edeceği maç TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. PSG'de bu maç öncesi kadroya dahil edilmeyen Sergio Ramos ile Lionel Messi forma giyemeyecek.

PSG-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler, Mbappe; Icardi

Strasbourg: Sels; Caci, Djiku, Sissoko, Fila; Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris; Gameiro