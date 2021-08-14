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Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Messi oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'de ikinci hafta maçları oynanıyor... Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Paris Saint-Germain, Lionel Messi ve Sergio Ramos transferiyle büyük sükse yaratmıştı. Fransız ekibi sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Messi oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası fotomac.com.tr'de...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:13
Paris Saint-Germain (PSG) Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Messi oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi taraftarlar Lionel Messi ve Sergio Ramos'un oynayıp oynamayacağını merak ediyor.

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG'nin sahasında Strasbourg'u konuk edeceği maç TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. PSG'de bu maç öncesi kadroya dahil edilmeyen Sergio Ramos ile Lionel Messi forma giyemeyecek.

PSG-STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Wijnaldum, Draxler, Mbappe; Icardi

Strasbourg: Sels; Caci, Djiku, Sissoko, Fila; Lienard, Bellegarde, Diallo, Thomasson, Waris; Gameiro

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