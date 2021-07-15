Ramos’tan net cevap

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra PSG'ye imza atan Sergio Ramos, eski takımıyla ilgili bir soruya net cevap verdi. Real Madrid'e gol atması durumunda sevinip sevinmeyeceği sorulan yıldız oyuncu, "Hayatta sevinmem. Real Madrid benim kalbimdeki kulüp, saygıyı hak eden bir kulüp. Kesinlikle ne gol kutlaması, ne de galibiyet kutlaması yaparım." dedi.
RealMadrid ile yollarını ayırdıktan sonra PSG'ye imza atan Sergio Ramos, eski takımıyla ilgili bir soruya net cevap verdi. Real Madrid'e gol atması durumunda sevinip sevinmeyeceği sorulan yıldız oyuncu, "Hayatta sevinmem. Real Madrid benim kalbimdeki kulüp, saygıyı hak eden bir kulüp. Kesinlikle ne gol kutlaması, ne de galibiyet kutlaması yaparım. Orada harika bir dönem geçirdim, yaşadıklarım çok güzeldi. Evinden ayrılıyor olmak üzücü ancak müthiş bir takıma geldim. Mutluyum, kazanmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.