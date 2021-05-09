Haberler Fransa Ligue 1 Rennes 1-1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından deplasmanda 'in konuğu oldu. ile kıran kırana bir yarışa giren Paris ekibi, Rennes engelini aşamadı ve büyük bir yara aldı. Milli futbolcularımız , ve 'in formasını terlettiği Lille, kalan 2 maçından 4 puan alırsa şampiyon olacak.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:34
Rennes 1-1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1 36. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain, 'e konuk oldu.

Kritik gecede 45' ile öne geçen , 70'te 'nin golüne engel olamadı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca 'nun ekibi 'in kazandığı haftada yara aldı. Son şampiyonda 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

, ve 'nın formasını giydiği Lille, son 2 haftada ve (D) ile karşılaşacak. PSG'nin rakipleri ise ve olacak.

Genel averajın dikkate alındığı Fransa Ligue 1'de Lille'e kalan 2 maçta 4 puan yeterli olacak.

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