Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. En yakın rakibi 'nin bir puan önünde olan , deplasmanına çıkıyor. Milli futbolcular , ve 'in formasını giydiği Lille, bu maçı da kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Lens-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:04
Lille-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de bitime 3 maç kala , Paris Saint-Germain'in 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Milli oyuncular , ve 'in formasını giydiği Lille, derbi mücadelesinde karşılaşacağı deplasmanından da 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmenin peşinde...

LENS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in Lens deplasmanına konuk olacağı derbi maçı bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LENS-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lens: Farinez; Medina, Bade, Gradit; Clauss, Cahuzac, Fofana, Doucoure, Haidara; Ganago, Sotoca

Lille: Maignan; Zeki Çelik, , Botman, Reinildo; , , , ; , Burak Yılmaz

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