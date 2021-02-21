Haberler Fransa Ligue 1 Lorient Lille 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi 4-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Lille'ye galibiyeti getiren golleri kendi kalesine , , ve kaydetti. Lorient'in tek golünü attı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 21:13
Lorient Lille 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 26. haftasında deplasmanda 'i 4-1 mağlup etti. 'ndaki karşılaşmada Lille'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine , 38. dakikada , 59. dakikada ve 90+1. dakikada attı. Ev sahibi ekibin tek golünü 23. dakikada kaydetti.

Lille'de milli futbolculardan , 90 dakika görev yaptı. 65. dakikada oyuna dahil olurken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu 'dan geri aldı. Lorient ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

SON DAKİKA