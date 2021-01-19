Haberler Fransa Ligue 1 Zeki Çelik Roma'ya yakın!

'ya yakın!

'de forması giyen Mehmet 'in talipleri artıyor. Gösterdiği performansla milli takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Zeki Çelik için ve kapışıyor. Ancak ekibi transferi bitirmeye daha yakın...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:29
Zeki Çelik Roma'ya yakın!

Fransa 1'inci Ligi'nde forması giyen milli sağ bek Mehmet için hem kulübü , hem de ekibi transferi sonlandırmak istiyor. Roma'nın ise sezon sonunda Çelik'i kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.

Roma, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında 'dan Lille'e transfer olan için görüşmelere başladı. 23 yaşındaki sağ bek için ekibi Everton'ın da ilgisi olmasına rağmen Zeki Çelik de Roma forması giymeye sıcak bakıyor. Lille'in ise Zeki Çelik için istediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

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