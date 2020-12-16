Haberler Fransa Ligue 1 Dijon Lille 0-2 MAÇ SONUCU (ÖZET) Zeki Çelik asist yaptı Yusuf Yazıcı attı

Lille 0-2 MAÇ SONUCU (ÖZET) Zeki asist yaptı attı

1 15. hafta maçında sahasında Lille'yi konuk etti. kazanan Lille çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Zeki 'in asistinde ve 90+3. dakikada kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:08 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:09
Dijon Lille 0-2 MAÇ SONUCU (ÖZET) Zeki Çelik asist yaptı Yusuf Yazıcı attı

Milli yıldızlarımız 'yı sallamaya devam ediyor. 1 15. hafta karşılaşmasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille, rakibini mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Zeki 'in asistinde ve 90+3. dakikada attı. Bu sonuçla Lille, puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. 'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

Lille, Ligue 1'in 16. haftasında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.

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