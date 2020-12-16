Dijon Lille 0-2 MAÇ SONUCU (ÖZET) Zeki Çelik asist yaptı Yusuf Yazıcı attı

Milli yıldızlarımız Fransa'yı sallamaya devam ediyor. Ligue 1 15. hafta karşılaşmasında Dijon ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille, rakibini 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Zeki Çelik'in asistinde Yusuf Yazıcı ve 90+3. dakikada Timothy Weah attı. Bu sonuçla Lille, puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.



Lille, Ligue 1'in 16. haftasında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.