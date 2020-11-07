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Son dakika | İspanyollar duyurdu... " hayaline kavuşabilir"

'nde Lille formasıyla Milan'a karşı hat-trick yapan basınında da gündem oldu. Gazetesi, milli futbolcunun en büyük hayalinin 'da forma giymek olduğunu ve performansıyla bu hayaline adım adım yaklaştığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika haberleri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:15
Son dakika | İspanyollar duyurdu... "Yusuf Yazıcı Barcelona hayaline kavuşabilir"

Lille formasıyla 'ne damga vuran , Milan'a yaptığı hat-trick sonrası tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. Avrupa Ligi'nde 6 golle zirvede yer alan milli futbolcu için basınından flaş bir iddiası geldi.

İspanyolların ünlü yayın organı , Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği bu performansla en büyük hayali olan 'ya gittikçe yaklaştığını yazdı.

Haberde, "Yusuf Yazıcı, 6 golle Avrupa Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu. Hayali gelecekte 'da oynamak. Ve bunu bir Barça oyuncusu olarak yapmaktan heyecan duyuyor. Performansıyla Barcelona hayaline adım adım yaklaşıyor" ifadesine yer verildi.

İSPANYA'DAN TEKLİF GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Yusuf Yazıcı, sezon başında verdiği bir röportajda, kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu belirtmiş ancak isim vermemişti.

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