Galeri Süper Lig Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldıza Lille kancası

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldıza Lille kancası

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra genç isim Mustafa Kapı'yı da kadrosunda bulunduran Fransız ekibi Lille, şimdi de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği genç Türk futbolcuya talip oldu. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, genç oyuncuya hayran kaldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldıza Lille kancası

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