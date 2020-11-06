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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldıza Lille kancası
Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra genç isim Mustafa Kapı'yı da kadrosunda bulunduran Fransız ekibi Lille, şimdi de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği genç Türk futbolcuya talip oldu. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, genç oyuncuya hayran kaldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri
06 Kasım 2020 Cuma 10:16, Güncelleme 06.11.2020 10:18
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldıza Lille kancası