Paris Saint-Germain bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğü duyurdu

Corona virüsü vakaları futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Avrupa genelinde tırmanışa geçen vakaların ardından, futbol kulüpleri de hemen hemen her gün yeni bir vaka açıklıyor.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp, bu oyuncunun adını paylaşmazken futbolcunun derhal karantinaya alındığını bildirdi.

Bu arada ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe bu ismin, takımın 3. kalecisi Alexandre Letellier olduğunu yazdı.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü temsilcimiz Medipol Başakşehir ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.