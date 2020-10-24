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Saint-Germain bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğü duyurdu

Fransız ekibi Saint-Germain, bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğünü ve ismi açıklanmayan bu futbolcunun karantinaya alındığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:40
Paris Saint-Germain bir oyuncusunda corona virüsü görüldüğü duyurdu

Corona virüsü vakaları camiasında yayılmaya devam ediyor. Avrupa genelinde tırmanışa geçen vakaların ardından, futbol kulüpleri de hemen hemen her gün yeni bir vaka açıklıyor.

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp, bu oyuncunun adını paylaşmazken futbolcunun derhal karantinaya alındığını bildirdi.

Bu arada ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe bu ismin, takımın 3. kalecisi Alexandre Letellier olduğunu yazdı.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü temsilcimiz Medipol Başakşehir ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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