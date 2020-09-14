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Milliler kazandı

, , ve ’nın formasını giydiği Lille, Metz’i 88’de Araujo’nun golüyle geçti

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Milliler kazandı

Fransa'ya Türk futbolcuları transfer ettiği için ülkemizde de sempati kazanan Lille, üçüncü hafta maçında Metz'i konuk etti. 'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta ev sahibi, rakibini 88'de Luiz Araujo'nun golüyle mağlup etmeyi başardı. 83'te Jeremy Pied'in yerine oyuna dahil olurken, ise 86'da Benjamin Andre ile yer değiştirdi. Önceki gece kadroya katıldığı duyurulan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Lille üçüncü maçında yedinci puanını kazandı.