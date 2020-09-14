Milliler kazandı

Fransa'ya Türk futbolcuları transfer ettiği için ülkemizde de sempati kazanan Lille, üçüncü hafta maçında Metz'i konuk etti. Burak Yılmaz'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta ev sahibi, rakibini 88'de Luiz Araujo'nun golüyle mağlup etmeyi başardı. Zeki Çelik 83'te Jeremy Pied'in yerine oyuna dahil olurken, Yusuf Yazıcı ise 86'da Benjamin Andre ile yer değiştirdi. Önceki gece kadroya katıldığı duyurulan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Lille üçüncü maçında yedinci puanını kazandı.