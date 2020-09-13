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Lille'in yayınladığı Mustafa Kapı videosunda Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı! - Son dakika Fra...
Haberler Fransa Ligue 1 Lille'in yayınladığı Mustafa Kapı videosunda Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı!

Lille'in yayınladığı videosunda ve detayı!

Genç futbolcu 'yı kadrosuna katan Lille, oyuncunun kulübe gelişini ve açıklamalarını hesabından paylaştı. Yayınlanan görüntülerde 'ın maçını izlemesi dikkat çekti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 13:59 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 13:59
Lille'in yayınladığı Mustafa Kapı videosunda Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk oyuncu daha kattı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve 'ın formasını giydiği Fransız ekibi, altyapısında yetişen 'yı da renklerine bağladığını duyurdu.

Lille, genç futbolcunun transferi sonrası oyuncunun açıklamalarını hesabından yayınladığı video ile paylaştı. Bu görüntülerde Burak Yılmaz'ın, Kapı'yı karşıladığı anlara yer verilirken, tecrübeli golcünün tabletinden Galatasaray-Gaziantep FK maçını izlediği görüldü.