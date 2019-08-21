Monaco'da Islam Slimani sevinci! 'Harika bir forvet aldık'

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, son olarak Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani'yi kadroya kattıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, "Islam Slimani, Portekiz ve İngiltere'de aynı zamanda uluslararası maçlarda kendini kanıtlayan güçlü bir forvet ve golcü bir oyuncu. Islam, hücum hattımızı güçlendirecek ve takımda genç oyuncularımıza deneyimlerini aktaracak." sözlerini kullandı ve Slimani'ye güvendiklerini dile getirdi.

''MONACO BÜYÜK BİR KULÜP, ÇOK MUTLUYUM''

Slimani ise "Monaco, üst sıralarda olmak için mücadele eden ve Avrupa kupalarında olmayı amaçlayan büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.