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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'da Islam Slimani sevinci! 'Harika bir forvet aldık'

Monaco'da Islam Slimani sevinci! 'Harika bir forvet aldık'

Geçen sezonu 'de kiralık geçiren ve bonservisi Leicester City'de bulunan Islam Slimani, bu sezon kiralık olarak 'da forma giyecek. Monaco ile sözleşme imzalayan Cezayirli forvet için imza töreninde açıklamalar geldi. Monaco İkinci Başkanı , Slimani'yi ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İkinci Başkanı , son olarak forması giyen Islam Slimani'yi kadroya kattıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, "Islam Slimani, Portekiz ve İngiltere'de aynı zamanda uluslararası maçlarda kendini kanıtlayan güçlü bir forvet ve golcü bir oyuncu. Islam, hücum hattımızı güçlendirecek ve takımda genç oyuncularımıza deneyimlerini aktaracak." sözlerini kullandı ve Slimani'ye güvendiklerini dile getirdi.

''MONACO BÜYÜK BİR KULÜP, ÇOK MUTLUYUM''

Slimani ise "Monaco, üst sıralarda olmak için mücadele eden ve Avrupa kupalarında olmayı amaçlayan büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

Monaco Islam Slimani'yi resmen açıkladı

  1. 21.08.2019
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