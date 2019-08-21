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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Galatasaray'la anlaşma sağlayan Radamel Falcao'nun yerine son dönemlerde formsuz olan Islam Slimani'yi transfer etmişti. Fransız temsilcisinin Cezayirli golcüye yönelmesinin nedeni ortaya çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Fransız temsilcisi Monaco, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani'yi kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza attı.

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Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Ligue 1 ekibi bu transferi, Galatasaray'a transfer olması beklenen Radamel Falcao'nun yerine gerçekleştirdi.

Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Ancak Monaco'nun bu hamlesi taraftarlar nezdinde olumlu karşılık bulmadı.

Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Fransız taraftarlar, özellikle sosyal medyadan Slimani'yi eleştiren mesajlar atarak yönetime tepki gösterdiler.

Monaco'nun Slimani'yi neden transfer ettiği belli oldu!

Monaco'nun bu transferi neden gerçekleştirdiği ise ortaya çıktı.

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