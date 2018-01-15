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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Skandal hakeme ağır ceza!

    Skandal hakeme ağır ceza!

    Nantes - maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem , ikinci bir karara kadar görevden alındı.

    Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu 'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.

    'in Nantes'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem 'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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