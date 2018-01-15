Skandal hakeme ağır ceza!
Nantes - Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, ikinci bir karara kadar görevden alındı.
Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.
Paris Saint Germain'in Nantes'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem Diego Carlos'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
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Flaş açıklama: "Larin'i kiralayabiliriz''
Toplam 1
Yorum
BJK-BJK OLDU BİZDE OYNAMADAN SİZE VERELİM OH NE GÜZEL
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Lavezzi sesleri
Toplam 5
Yorum
Alalım Alalım çok faydalı olur.
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