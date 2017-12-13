 Lille'e transfer yasağı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'e transfer yasağı

    <a href="/index/lille?id=4511664a-0a93-423a-912b-fe33485110eb" class="" rel="tag">Lille</a>'e transfer yasağı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden 'e, bir dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi.

    Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransız kulüplerinin mali durumlarını inceleyen direktörlük tarafından 'e bu sezon ara transfer döneminde yasak getirildi. Öte yandan, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco ve Metz'i de inceleyen direktörlük, bu kulüplere ceza vermedi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:51
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