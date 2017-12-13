Lille'e transfer yasağı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'e, bir dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi.
Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransız kulüplerinin mali durumlarını inceleyen direktörlük tarafından Lille'e bu sezon ara transfer döneminde yasak getirildi. Öte yandan, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco ve Metz'i de inceleyen direktörlük, bu kulüplere ceza vermedi.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 9
Yorum
sdsf simdi bayern bjk nin sahasından korktu diyorsunz yani yazıyonuz bari doğru bişey yazın
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 9
Yorum
arsen l. BJK lider Bayern 2. çıkmıştır.Bu gerçeği de görün.Bayern eski Bayern değil.BJK çok güçlü,Alman liginde Leipzig Bayern den sonra 2.BJK eler.
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Şahsi oynuyorsun
Toplam 2
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aykut Hocam hırs ileoynayan Valvona'yı lütfen harcama futbolun hakkını veren bu oyuncu FB mize çok faydalı olacak biridir sorumlu olursun
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