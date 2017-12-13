Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransız kulüplerinin mali durumlarını inceleyen direktörlük tarafından Lille'e bu sezon ara transfer döneminde yasak getirildi. Öte yandan, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco ve Metz'i de inceleyen direktörlük, bu kulüplere ceza vermedi.