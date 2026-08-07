Sarr iddiası sürüyor

İngiliz medyası, F.Bahçe’nin İsmaila Sarr için Crystal Palace’la görüşmelerine devam ettiğini iddia etti. Ada basınının haberine göre; sarı-lacivertliler oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin Sarr için Palace’a daha önce yaptığı 20 milyon euroluk teklifi de yükselttiği belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
İngiliz medyası, F.Bahçe'nin İsmaila Sarr için Crystal Palace'la görüşmelerine devam ettiğini iddia etti. Ada basınının haberine göre; sarı-lacivertliler oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin Sarr için Palace'a daha önce yaptığı 20 milyon euroluk teklifi de yükselttiği belirtildi.