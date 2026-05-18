Aziz Yıldırım transferde büyük bir bomba peşinde: Alexander Sörloth
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, taraftarı coşturacak hedefi belirledi: Alexander Sörloth. 30 yaşındaki golcü ve kulübü Atletico Madrid ile temaslara başlayacak olan Yıldırım, forvet sorununu kökünden çözecek. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 1.95 boyundaki Norveçli yıldızın transferi için kesenin ağzı açılacak.