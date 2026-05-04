Ederson’a 2 talip

04 Mayıs 2026
Çaykur Rizespor maçında yaptığı hatanın ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören Ederson'a iki talip çıktı. Suudi ekipleri Al-Hilal ile Al-Nassr, Brezilyalı eldiveni gündemine aldı. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; 32 yaşındaki kalecinin durumunu iki kulüp de yakından takip ediyor ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapma hazırlığındalar...