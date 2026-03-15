Bu kez geri dönemedi

Geriye düştüğü maçlarda yılmayan ve büyük bir başarıyla geri dönüşlere imzasını atan sarı-lacivertliler, bu kez başaramadı. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük önünde ilk devreyi 2-0 geride tamamlayan Sarı Kanarya, etkisiz kaldığı maçta fileleri bile havalandıramadı. Bu sezon daha önce ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında geriye düşen sarı-lacivertliler, buralardan galibiyet çıkarmayı başardı. 4 maçta geriden gelerek tam 12 puan topladı ve dikkat çekti.

7 KARŞILAŞMAYI ÇEVİRMEYİ BAŞARDI

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı Alanyaspor ile G.Saray maçlarının yanı sıra deplasmandaki Antalyaspor mücadelesinde ise 1 puan toplamayı başardı. Süper Lig'de 7 karşılaşmayı geriye düşmesine karşın çevirerek 18 puan toplayan F.Bahçe, Karagümrük deplasmanında ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Domenico Tedesco kadro tercihi ve sahadaki plansızlık nedeniyle eleştirilerin hedefine otururken, oyuncular da büyük tepki topladı.

17 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Hücumda fazla seçeneği olmadığı için eleştirilen sarı-lacivertliler, ligde 17 maç sonra gol atamadı. Son olarak ligin ilk yarısındaki Samsunspor mücadelesinde 0-0 berabere kalan F.Bahçe, 17 hafta sonra Karagümrük karşısında da sessiz kaldı ve namağlup unvanını yitirdi.