Guirassy sezon sonu

En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı. Hedefteki ismin; Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre de; Dortmund, yaz aylarında oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Guirassy'nin sözleşme fesih bedelinin 50 milyon euro olduğuna değinen Almanlar, haberlerinde şu ifadelere yer verdi: "Serbest kalma maddesinin ödenmesi olası gözükmüyor. Dortmund, bu bedele yakın bir fiyatı kabul edecek. Serhou Guirassy'le ilgilenen kulüpler var. Bunlardan biri de Fenerbahçe."