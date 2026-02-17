CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Guirassy sezon sonu

Guirassy sezon sonu

En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı. Hedefteki ismin; Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Guirassy sezon sonu

En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı. Hedefteki ismin; Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre de; Dortmund, yaz aylarında oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Guirassy'nin sözleşme fesih bedelinin 50 milyon euro olduğuna değinen Almanlar, haberlerinde şu ifadelere yer verdi: "Serbest kalma maddesinin ödenmesi olası gözükmüyor. Dortmund, bu bedele yakın bir fiyatı kabul edecek. Serhou Guirassy'le ilgilenen kulüpler var. Bunlardan biri de Fenerbahçe."

G.Saray'da sürpriz ayrılık!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27