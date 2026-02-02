CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef farkı kapatmak! İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Fenerbahçe'de hedef farkı kapatmak! İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor’a konuk olacak Fenerbahçe'de tek hedef; sahadan üç puanla ayrılmak ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak. İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11 kararı... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de hedef farkı kapatmak! İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında bugün Kocaelispor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe ile berabere kalarak kritik iki puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde hedef, bugün sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmamak. Maçın zor geçeceğini belirten teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencileriyle yaptığı toplantıda; "Hata istemiyorum. Kazanmalıyız. Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi. İki takım bugün tarihlerinde 42'nci kez karşılaşacak. Geride kalan 41 mücadelenin 21'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Kocaelispor kazandı. 13 karşılaşmada da taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 74 golüne körfez ekibi 33 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler, taraftarının önünde 3-1 kazanmayı başarmıştı.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarılacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak. Ağrıları bulunan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 7 kez kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla elde etti.

SÜPER LİG'İN NAMAĞLUP TAKIMI

F.Bahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, 43 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

F.Bahçe, dün sabah yaptığı idmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde; karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Oyuncuların idmanda moralli olması ve yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Balogh, Dhijsteel, Ahmet, Haidara, Show, Keita, Linetty, Churlinov, Agyei, Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Juventus'tan Icardi için resmi açıklama!
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP'li İmamoğlu'nun alemci A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi: "Ongun ve Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yine yeniden Nkunku!
F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! F.Bahçe'de Jhon Duran ayrılığı! 01:31
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 01:31
F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! F.Bahçeli yıldıza Al-Ittihad kancası! 01:31
N'Golo Kante kadroya alınmadı! N'Golo Kante kadroya alınmadı! 01:31
Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! 01:31
Başkent'te kazanan G.Birliği! Başkent'te kazanan G.Birliği! 01:31
Daha Eski
Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! 01:31
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! 01:31
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 01:31
Juve deplasmanda farklı galip! Juve deplasmanda farklı galip! 01:31
PSG zirveye yerleşti! PSG zirveye yerleşti! 01:31
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! 01:31