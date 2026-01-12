Lookman çok yakın

Transferin flaş takımı Fenerbahçe, Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'un ardından Ademola Lookman transferinde de gün sayıyor. Atalanta'nın Nijeryalı yıldızıyla 9 milyon euro'dan 4.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşan Sarı Kanarya, İtalyanlara da 40 milyon euro önerip son pürüzleri gidermeye çalışıyor. İtalyan medyasından Sport Mediaset'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli hücumcunun menajeriyle görüştü. Bu gelişmeler üzerine Atalanta'nın CEO'su Lucas Percassi de Lookman görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

DAHA TÜRKÇE ÖĞRENMEDİM

İtalyan basını; Atalanta'nın Fenerbahçe'nin 40 milyon euroluk cazip teklifini değerlendirmeye aldığını ve imzaların çok yakın olduğunu öne sürerken, Atalanta CEO'su Percassi, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Ligde Torino ile oynanan maç öncesinde konuşan Percassi, Lookman için Fenerbahçe ile görüşmeler için gelen Türkçe öğrenip öğrenmediğine yönelik sorunun ardından da şakayla karışık, "Henüz Türkçe öğrenmedim" yanıtını verdi.