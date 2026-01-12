Alkışlar yönetime

Fenerbahçe yönetimi, yaptığı icraatlarla taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Musaba, Lazio'dan Guendouzi ve kaleci Mert Günok'u renklerine katarak transferin en hızlı takımı oldu.
Fenerbahçe yönetimi, yaptığı icraatlarla taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Musaba, Lazio'dan Guendouzi ve kaleci Mert Günok'u renklerine katarak transferin en hızlı takımı oldu. Musaba'nın Samsunspor karşısında 2 asist yapması, Guendouzi'nin ise derbideki süper performansı yüzleri güldürdü.