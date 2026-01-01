Kongre kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, günlerdir merakla beklenen seçim konusuna dair açıklama yaptı. Başkan Saran, yönetim kuruluyla beraber sezon sonu için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldıklarını belirtti. Saran, "Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçlar, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmemiz, bitirilmesi gereken dünya çapındaki transferler nedeniyle görevi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

FENERBAHÇE İÇİN

Başkan Sadettin Saran, "Tüm odağım sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurula hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar" yorumunda bulundu. Saran, Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için çaba harcadığını aktarıp, "Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki bir sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gerekenler çok açık" diye konuştu.

ŞÜPHENİZ OLMASIN

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurgulayan Sadettin Saran, "Bu başladığım yolu, Fenerbahçe'ye yakışır şekilde tamamlama iradesi taşıyorum. Bunun böyle olacağına kimsenin şüphesi olmasın. Bu, Fenerbahçe'yi sahada konuşulan, hedefleriyle anılan, kupalarla buluşan bir kulüp haline getirme idealidir. Sezon sonuna kadar verdiğim sözü tutmak, sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevim. Fenerbahçe'yi hak ettiği yere taşımak için tüm gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA SEÇİM

Sarı-lacivertlilerde Haziran 2024'ten bu yana üçüncü kez seçim gündeme geldi. Haziran 2024'teki Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlığını sürdürmüştü. Ancak sezon sonunda kaybedilen şampiyonluğun ardından Eylül 2025'te Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı verilmiş, bu kez de Sadettin Saran, Ali Koç'u yarışta geride bırakmıştı. Şimdi de 2026'da mayıs ya da haziran ayında yeni bir seçimin yapılacağı belirtildi.

TAKIMDA SORUN YOK

Yaşanan hızlı gelişmelerin ardından futbol takımındaki oyuncular ve teknik heyet, Futbol Direktörü Devin Özek'ten bilgiler aldı. Futbolculara ve teknik heyete, kongre sürecinin tüm maçlar bittikten sonra olacağı aktarıldı. Herhangi bir aksaklık ya da problemin olmayacağı detaylıca anlatıldı. Daha önce sezon başında Başkan Ali Koç'un değişim sürecine şahitlik eden futbol takımı ve teknik ekip, sezon sonu kararıyla rahatladı.

PROJELER SÜRECEK

Sarı-lacivertli kulüpte mevcutta süren projeler hiçbir şekilde aksamayacak. Bankalar Birliği'nden çıkış süreci, Ataşehir ve Kayışdağ arazileri ile tesisleşme yönündeki atılımlar devam edecek. Ayrıca futbol haricindeki branşlarda da işleyiş kararlılıkla devam edecek. Başkan Saran'ın yönetim kurulu üyelerine özel bir şekilde telkinde bulunduğu ve fedakarlık istediği kaydedildi.