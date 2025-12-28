CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe MHY: Dostlarımın korkaklığı

MHY: Dostlarımın korkaklığı

Bahis soruşturması kapsamında şu anda tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli taraftarlara bir mektup gönderdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
MHY: Dostlarımın korkaklığı
Bahis soruşturması kapsamında şu anda tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli taraftarlara bir mektup gönderdi. Mert Hakan Yandaş gönderdiği mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi: "Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır. Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır."
