Asensio’ya 3 talip

Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Marco Asensio, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki en etkili isimlerinden biri olan Matador, üç kuvarda 19 maça çıkarken, 9 gol attı, 5 de asist yaptı. Asensio'nun bu yükselen grafiği sonrasında talipleri de artmaya başladı. Çizme basınından calciomercato, İtalyan devi Milan'ın 29 yaşındaki hücumcuyu transfer listesine eklediğini vurguladı ve haberinde; 'Fenerbahçe 20 milyon euroya Asensio'ya satmaya hazır' ifadelerine yer verdi. İspanyol medyası da Atletico Madrid ile Villarreal'in Asensio'yu istediğini yazdı. Haberlerde; Atletico'nun Marco Asensio'yu Koke'nin yerine düşündüğü, Villarreal'in de hücumunu zenginleştirmek için İspanyol oyuncuya talip olduğu bilgisi yer aldı. Fichajes adlı haber sitesi; 20-25 milyon euro arasında bir bedelle transferin sonlanabileceğini duyurdu.