Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio’ya 3 talip

F.Bahçe’de ilk yarının yıldızlarından olan Asensio’ya üç talip çıktı. İtalyan devi Milan’ın yanı sıra İspanyol ekipleri Atletico Madrid ile Villarreal de oyuncuyu transfer listesine ekledi. F.Bahçe 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Marco Asensio, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki en etkili isimlerinden biri olan Matador, üç kuvarda 19 maça çıkarken, 9 gol attı, 5 de asist yaptı. Asensio'nun bu yükselen grafiği sonrasında talipleri de artmaya başladı. Çizme basınından calciomercato, İtalyan devi Milan'ın 29 yaşındaki hücumcuyu transfer listesine eklediğini vurguladı ve haberinde; 'Fenerbahçe 20 milyon euroya Asensio'ya satmaya hazır' ifadelerine yer verdi. İspanyol medyası da Atletico Madrid ile Villarreal'in Asensio'yu istediğini yazdı. Haberlerde; Atletico'nun Marco Asensio'yu Koke'nin yerine düşündüğü, Villarreal'in de hücumunu zenginleştirmek için İspanyol oyuncuya talip olduğu bilgisi yer aldı. Fichajes adlı haber sitesi; 20-25 milyon euro arasında bir bedelle transferin sonlanabileceğini duyurdu.

