Saran adli kontrolle serbest

Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerbahçe başkanı, haftada iki kez imza verecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifade işlemlerinden sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saran, imza şartı adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı. Saran, pazartesi ve perşembe günleri imza verecek.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Başkanımız serbest kaldı. Şu an da kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek" dedi.

KULÜPTE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından işlere devam etmek için direkt Fenerbahçe kulüp binasına gitti. Başkan Sadettin Saran, kulüp binasında alkışlarla karşılandı.

BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ DEVAM EDECEĞİZ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, "Başkanımız tekrar ifadeye çağrıldı ve serbest bırakıldı. Başkanımızın söylediklerine itimat ediyoruz ve ona güveniyoruz. Süregelen gelen bir hukuki süreçle ilgi daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin. Taraftarımızın da içi rahat olsun" diye konuştu.

