Ozan Ergün ile 2’de 2

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'la oynayacağı maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün, bu sezon üçüncü kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak. Fenerbahçe, Ozan Ergün'ün yönettiği Trabzonspor derbisini 1-0, Kayserispor mücadelesini de 4-2 kazanmıştı.
