Liva, yuvasına dönüyor

Sezon başında Girona'ya kiralanan ancak hiç süre alamadığı için İspanyol ekibinden ayrılma kararı alan Dominik Livakovic, ülkesine geri dönüyor. Hırvat medyasından Sportske Novosti'nin haberine göre; tecrübeli kaleci, eski kulübü Dinamo Zagreb'le anlaşmaya vardı. Zagreb, Fenerbahçe'yle kısa süre içinde masaya oturacak.
Sezon başında Girona'ya kiralanan ancak hiç süre alamadığı için İspanyol ekibinden ayrılma kararı alan Dominik Livakovic, ülkesine geri dönüyor. Hırvat medyasından Sportske Novosti'nin haberine göre; tecrübeli kaleci, eski kulübü Dinamo Zagreb'le anlaşmaya vardı. Zagreb, Fenerbahçe'yle kısa süre içinde masaya oturacak.