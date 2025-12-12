İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den ayrılan ve bu yaz transfer döneminde Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Dzeko'nun Fiorentina'dan ayrılacağı iddiasını ortaya atarken Fenerbahçe taraftarlarının eski golcülerinin geri dönmesi için sosyal medyada organize olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı. Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı.
Floransa ekibi, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı. Kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Boşnak golcü, ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.
YARIM SEZONLUK
Hücum hattında En-Nesyri ve Talisca'dan beklenen katkıyı alamayan ve devre arasında forvet transferi yapması kaçınılmaz görünen Sarı Kanarya'da taraftarlar, eski yıldızlarının geri dönmesi için sosyal medyada organize oldu. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'de iki sezonda 46 gol atan Dzeko'nun, şampiyonluk yolunda takıma büyük bir katkı sağlayacağında hem fikir oldu.
Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Dzeko, İtalyan temsilcisine 1+1 yıllık imza atmıştı. Fiorentına forması altında bu sezon 15 maçta 564 dakika süre bulan 39 yaşındaki Dzeko, 2 kez gol sevinci yaşadı.