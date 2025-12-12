İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı. Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı.