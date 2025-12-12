CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den ayrılan ve bu yaz transfer döneminde Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Dzeko'nun Fiorentina'dan ayrılacağı iddiasını ortaya atarken Fenerbahçe taraftarlarının eski golcülerinin geri dönmesi için sosyal medyada organize olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı. Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı.

İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Floransa ekibi, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı. Kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Boşnak golcü, ocak ayındaki ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.

İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

YARIM SEZONLUK

Hücum hattında En-Nesyri ve Talisca'dan beklenen katkıyı alamayan ve devre arasında forvet transferi yapması kaçınılmaz görünen Sarı Kanarya'da taraftarlar, eski yıldızlarının geri dönmesi için sosyal medyada organize oldu. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'de iki sezonda 46 gol atan Dzeko'nun, şampiyonluk yolunda takıma büyük bir katkı sağlayacağında hem fikir oldu.

İtalyan basınından flaş Edin Dzeko iddiası! Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Dzeko, İtalyan temsilcisine 1+1 yıllık imza atmıştı. Fiorentına forması altında bu sezon 15 maçta 564 dakika süre bulan 39 yaşındaki Dzeko, 2 kez gol sevinci yaşadı.

İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi!
DİĞER
Dünya kulüpler sıralaması değişti! İlk 30'a bir Süper Lig devi daha girdi...
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54