Tedesco neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco önderliğinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak İtalyan teknik adamın kadrosunda düşünmediği o 5 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-Lacivertliler'de başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Saran'ın Ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığı gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı toplantıda 5 oyuncuyla yolların ayrılması kararının çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle direkt olarak iletişime geçerek kadroda düşünmediklerini ve kulüp bulmalarını gerektiğini resmi yollarla iletti. Bu isimlerin Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski olduğu öğrenildi.
Bu isimlerden Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun'un gönderilme nedeni performans kaynaklı değil. Diğerlerinin ise direkt performans kaynaklı olduğu bildirildi.
F.Bahçe'de son günlerde en çok eleştirilen isimlerden biri de hiç kuşkusuz En Nesyri'ydi. Faslı yıldızı devre arası elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler, marka bir 9 numara ile şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.