Tedesco neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-Lacivertliler'de başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Saran'ın Ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığı gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı toplantıda 5 oyuncuyla yolların ayrılması kararının çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle direkt olarak iletişime geçerek kadroda düşünmediklerini ve kulüp bulmalarını gerektiğini resmi yollarla iletti. Bu isimlerin Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski olduğu öğrenildi.