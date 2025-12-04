CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco farkı

Tedesco farkı

Süper Lig’de namağlup tek takım olan Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun hamleleri dikkat çekti. İtalyan hoca yedek kulübesinden 11 gollük katkı elde etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Tedesco farkı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco kenar yönetimiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan sarı-lacivertlilerde, Tedesco'nun başarısı ciddi katkı verdi. Transfermarkt'ın hazırladığı listeye göre İtalyan teknik adam bu sezon yedek kulübesinden oyuna soktuğu futbolcularından tam 11 gollük katkı verdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu alanda Süper Lig'in en iyisi olarak ön plana çıktı. Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında takımı 2-0 geride iken Jhon Duran hamlesiyle 3-2'lik zafere ulaştı. Başarılı çalıştırıcı, son olarak Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde 1-0 geride maç devam ederken yine Duran hamlesiyle son dakikada skoru 1-1'e getirdi. Genç teknik direktör Çaykur Rize deplasmanında da 2-0'dan 5-2'ye maçı çevirmesini bilmişti. Tedesco ligin 5. haftasındaki Trabzonspor derbisiyle göreve başlamıştı.

YENİLMEZ BİR TAKIM

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki döneminde sadece 1 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nin birinci haftasında deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden Tedesco'nun ekibi, daha sonra çıktığı 12 maçta mağlup olmadı. İtalyan çalıştırıcı, iç sahada ise ligde ve Avrupa'da hiç yenilgi yaşamadı.

