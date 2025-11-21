CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabetin içinde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa da transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Suudi Arabistan'da Al Hilal'de forma giyen Neves için devreye girdiler. İşte son gelişmeler... FB-GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 09:43 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 09:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Ademola Lookman, Rafael Leao ve Rodrygo gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de kolları sıvadı.

Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Zirve yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını milli aradan önce 1 puana indiren Fenerbahçe'de gözler, ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgede tecrübeye yönelecek.

Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakibin de transfer etmek istediği oyuncu Ruben Neves. 2023 yazında 47 milyon sterlinlik dikkat çekici bir transferle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına imza atan Portekizli oyuncu, geçirdiği iki yılın ardından Avrupa'ya geri dönmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Footboom'da yer alan habere göre, Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Neves ile Fenerbahçe ve Galatasaray yarış halinde.

Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak Süper Lig devleri, bu transferde güçlü rakiplerle uğraşmak durumunda kalacak. 28 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den Manchester United ve Newcastle United da devreye girdi. Neves'in 17 milyon sterlin (yaklaşık 19.3 milyon euro) karşılığında transfer edilebileceği konuşuluyor.

Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İŞTE O HABER

F.Bahçe Sörloth'ta ısrarcı! Ay sonunda...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
2026’da başkan adayı olacak mı? Dursun Özbek resmen açıkladı
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
F.Bahçe'den sürpriz orta saha hamlesi!
G.Saray'a Hakan Çalhanoğlu fırsatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Neves kapışması! Transferde Neves kapışması! 09:43
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! 09:16
G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! 09:04
İngilizler Sara için devrede! İngilizler Sara için devrede! 08:57
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:42
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:41
Daha Eski
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? 00:19
Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! 00:19
Özbek başkanlığa aday olacak mı? Özbek başkanlığa aday olacak mı? 00:19
Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... 00:18
A. Efes evinde Barça'yı devirdi! A. Efes evinde Barça'yı devirdi! 00:18
Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna yanıt! 00:18