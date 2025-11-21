Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabetin içinde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa da transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Suudi Arabistan'da Al Hilal'de forma giyen Neves için devreye girdiler. İşte son gelişmeler... FB-GS SPOR HABERLERİ
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Ademola Lookman, Rafael Leao ve Rodrygo gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de kolları sıvadı.
Zirve yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını milli aradan önce 1 puana indiren Fenerbahçe'de gözler, ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgede tecrübeye yönelecek.
İki ezeli rakibin de transfer etmek istediği oyuncu Ruben Neves. 2023 yazında 47 milyon sterlinlik dikkat çekici bir transferle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına imza atan Portekizli oyuncu, geçirdiği iki yılın ardından Avrupa'ya geri dönmek istiyor.
Footboom'da yer alan habere göre, Al-Hilal ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Neves ile Fenerbahçe ve Galatasaray yarış halinde.
Ancak Süper Lig devleri, bu transferde güçlü rakiplerle uğraşmak durumunda kalacak. 28 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'den Manchester United ve Newcastle United da devreye girdi. Neves'in 17 milyon sterlin (yaklaşık 19.3 milyon euro) karşılığında transfer edilebileceği konuşuluyor.