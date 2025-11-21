Transferde Ruben Neves kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Ademola Lookman, Rafael Leao ve Rodrygo gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için de kolları sıvadı.

Zirve yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını milli aradan önce 1 puana indiren Fenerbahçe'de gözler, ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi. Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgede tecrübeye yönelecek.