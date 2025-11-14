CANLI SKOR ANA SAYFA
Biyonik adam Skriniar

Biyonik adam Skriniar

Slovak stoper, ağustos ayından bu yana Fenerbahçe’de ve milli takımda çıktığı 23 maçta da 90 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Biyonik adam Skriniar

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla göz dolduruyor. Savunmada gösterdiği performansın yanı sıra saha içindeki ve dışındaki liderliğiyle de takımın vazgeçilmezi olan Slovak stoper, taraftarların da en güvendiği isim konumunda bulunuyor. Öyle ki; sahada kaldığı süreler de bunun en büyük kanıtı olarak göze çarpıyor.

MİLLİ TAKIM'DA 4 MAÇ

Skriniar, 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana Fenerbahçe'yle şu ana kadar 19 karşılaşmada ter döktü. Bu maçların 4'ü Şampiyonlar Ligi, 4'ü Avrupa Ligi, 11'i de Süper Lig... Skriniar, ayrıca 4 kez de Slovakya Milli Takım formasını giydi. 3 aylık periyotta toplamda 23 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerin hepsinde 90 dakika sahada kaldı ve istikrarlı bir görüntü çizdi.

