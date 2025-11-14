CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Atmosfer pozitif

Atmosfer pozitif

Tedesco: “Samandıra’da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Atmosfer pozitif

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor'a konuştu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Gelmeden önce Fenerbahçe'nin çok sayıda maçını takip ettim. Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal. İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık. Başkanımızı her zaman Samandıra'da ve stadyumda görüyorsunuz. Bu bizi pozitif olarak etkiliyor. Türkçe zor bir dil. Çalıştığım yerin dilini kültürünü öğrenmek önemli. Burada olduğum için mutluyum."

DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM

1 Aralık'taki Galatasaray derbisine ilişkin de konuşan Tedesco, "Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal bir maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak" dedi.

İRFAN VE CENK'TE GELİŞME YOK

Tedesco, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında şunları söyledi: "Yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Benim için gündemde olan bir konu değil." İtalyan teknik adam ayrıca; "Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

