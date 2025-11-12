Kerem bana çok benziyor

Safiport Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe yönetim kurulu eski üyesi Hakan Safi, Türk sporuna verdikleri desteğin uzun yıllardır sürdüğünü belirtti: "Son 10 yılda Türk sporuna önemli katkılar verdiğimizi düşünüyoruz. Eski bir basketbolcu olarak sporun içinden geliyorum. Futbola büyük yatırımlar yapıyoruz, Türk sporunu seviyoruz ve bu ekosistemin içinde olmaktan gurur duyuyoruz." Safi, "Kerem Aktürkoğlu'nun hayat hikâyesi bana çok benzer. Anadolu'dan çıkan, zorluklar yaşayan, yükselen bir genç" ifadelerini kullandı.