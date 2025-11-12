CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bankalar Birliği'nden çıkacağız

Bankalar Birliği'nden çıkacağız

Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Bankalar Birliği'nden çıkacağız

Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı. Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Bu sponsorluk bizim için çok kıymetli. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz" dedi.

