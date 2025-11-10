Nene'den şov

Lider G.Saray'ın puan kaybettiği son iki haftanın en karlı takımı hiç şüphesiz F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertliler bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirirken dünkü Kayserispor mücadelesinin yıldızı ise Dorgeles Nene oldu. Son haftaların formda ismi olan Malili futbolcu, Kayseri'yi yıkan isim oldu. Attığı iki golün yanı sıra etkili bir oyun sergileyen Nene, ilk olarak 40. dakikada sahneye çıktı. Fred'in pasında güzel bir tek vuruş yapan 22 yaşındaki futbolcu fileleri havalandırdı.

NENE ATIYOR 3 PUAN GELİYOR

İkinci yarıya da hızlı başlayan Malili oyuncu bu kez 50'de sahneye çıktı. Talisca'nın güzel ara pasında sağ kanatta topu alan Kerem, içeriyi gördü. Yine bekletmeden gelişine vuran Nene kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti. 60'ta teknik direktör Tedesco tarafından kenara alınan Malili oyuncu alkışlarla yerini Szymanksi'ye bıraktı. Milli ara öncesinde moral bulan sarı-lacivertliler bu sezon Nene'nin skor katkısında bulunduğu 5 maçta da rakiplerini devirmeyi başardı.