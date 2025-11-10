Adım adım zirveye

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, milli ara öncesinde konuk ettiği Kayserispor, rahat geçti. Lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenildiği haftada rakibini 4 golle deviren sarı-lacivertliler, zirveyle aradaki puan farkını 1'e indirdi. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kanarya, ilk dakikalarda ağları sarsamasa da 38'de perdeyi Asensio ile açtı. Bu golden iki dakika sonra Nene ile ders niteliğinde bir golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İKİNCİ YARI DA 2 GOL

İlk yarıdaki baskısını ikinci yarının başında da sergileyen sarı-lacivertliler, 50'de Nene ile farkı üçe çıkardı. 53'te Onugkha, skoru 3-1'e getirdi. 63'te Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü, maçtaki de 4'üncü golü attı. 74'te Onugkha kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Maçtan 4-2 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazandı ve milli araya hem mutlu hem de umutlu girdi. Taraftar maç sonu huzur buldu.

1

Domenico Tedesco'nun ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (6) ve puan toplayan (21) takım Fenerbahçe

FRED 9 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan Fred, son dönemde teknik direktör Tedesco tarafından yedek kulübesine çekilmişti. Ancak Brezilyalı oyuncu, dün İsmail'in yokluğunda Kayserispor maçına 11'de başladı.

TAKIMDA 6 EKSİK VARDI

F.Bahçe, Kayseri karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı- lacivertlilerde İsmail cezası nedeniyle, İrfan Can Eğribayat, Yiğit E. Demir ve Mert Hakan da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı. Ayrıca kadro dışı kalan İrfan Can ile Cenk Tosun da yoktu.

GS YENİLİNCE COŞTULAR

F.Bahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri G.Saray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı. Stat çevresinde mücadeleyi takip eden sarı-lacivertli futbolseverler, bu mutluluğunu stat içinde de sürdürdü. Tribünlerde maç öncesi büyük coşku yaşandı.

MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Viktoria Plzen maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Viktoria Plzen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yüksek'i cezası nedeniyle Kayserispor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Neysri'yi ise yedek soyundurdu. Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi. Fenerbahçe'de, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

SANTRFOR OLARAK TALISCA BAŞLADI

Teknik direktör Domenico Tedesco, Kayserispor maçında santrfor hattını değiştirdi. Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan İtalyan çalıştırıcı, Faslı yıldızı kızağa çekti. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Jhon Duran'ı da kulübede maça başlatan Tedesco, santrfor bölgesinde ise Anderson Talisca'yı görevlendirdi. Asensio da Talisca'nın yerine 10 numaraya geçti.